Addio punture con la macchina risucchia-zanzare

Maledette zanzare: cerchiamo di combatterle in tutti i modi, eppure ci perseguitano, d'estate - e ormai quasi tutto l'anno. E se per noi rappresentano soltanto un fastidio passeggero, in molte zone del mondo sono davvero pericolose perché portatrici di gravi malattie come la malaria o la dengue .

Puzze attraenti. Per eliminare dalle nostre case il fastidioso insetto un'azienda francese ha inventato un'innovativa macchina risucchia-zanzare, chiamata Qista , che attrae le femmine e le cattura al suo interno. Per farlo, simula la presenza umana rilasciando CO2 riciclata (normalmente espulsa quando respiriamo) e un odore di sudore simile a quello emanato dalla pelle. Le femmine di zanzara, attratte proprio da questi stimoli, si avvicinano all'apparecchio, che in un attimo le cattura risucchiandole.

Acchiappa-turisti. La città francese di Hyères ha installato 300 di questi dispositivi in tutta la città per combattere la piaga delle zanzare, che stava tenendo lontani i turisti: «Hyères è circondata da 1.800 ettari di terreno paludoso, dove le femmine di zanzara depositano le uova», spiega Elisabeth Faria, di Qista: «per questo il sindaco ha deciso per questa soluzione».

Ma rilasciare CO2 nell'ambiente non contribuisce al cambiamento climatico? «No, perché non creiamo nuova CO2: riutilizziamo quella emessa dalle industrie», rispondono i fondatori dell'azienda a un giornalista della BBC. Nessun problema nemmeno per gli animali che si nutrono di zanzare, poiché gli apparecchi sono attivi solo in città, e non influenzano l'ecosistema delle campagne, dove rane e uccelli saranno liberi di continuare a mangiare i fastidiosi insetti.