Il governo francese sta per dichiarare guerra alle "puff", le popolari sigarette elettroniche usa e getta, diffusissime soprattutto tra i più giovani. A inizio settembre 2023 è arrivato l'annuncio da parte del primo ministro transalpino Elisabeth Borne – intervistata dalla rete televisiva RTL – circa una serie di misure anti-fumo che dovrebbero entrare in vigore entro la fine dell'anno e tra le norme comparirà anche il divieto di "svapare" con i dispositivi monouso. Provvedimenti del genere sono già stati presi da altri Paesi: in Germania e Nuova Zelanda questi dispositivi sono già stati banditi dal mercato, in Australia è necessaria la prescrizione medica per utilizzarli, mentre in Belgio ne è stata vietata la vendita online. Regno Unito e Irlanda, invece, stanno considerando misure analoghe a quelle francesi.

Le motivazioni. Alla base del provvedimento vi sono autorevoli studi scientifici, tra i quali quello dell'Accademia Nazionale di Medicina francese, che spiega come queste economiche sigarette, che vengono vendute al prezzo di 9 euro dal tabaccaio e offrono circa 600 boccate (l'equivalente di due pacchetti di bionde tradizionali), rappresentino "una trappola particolarmente insidiosa per bambini e adolescenti". Questo perché contribuirebbero a generare un'abitudine gestuale che spingerebbe poi i giovani a interessarsi al tabacco col crescere dell'età. Inoltre, il fatto che i pacchetti di puff siano di colori vivaci e offrano una varietà di sapori che richiamano i dolciumi, testimonierebbe la volontà dei produttori (soprattutto cinesi) di mirare soprattutto alla fascia di giovanissimi. In effetti, un'indagine dell'ACT (Alleanza Contro il Tabacco) ha confermato che circa il 13% degli adolescenti tra i 13 e i 16 anni ha provato le sigarette elettroniche monouso almeno una volta.