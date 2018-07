Roborace, l'auto da corsa senza pilota

La linea ricorda la Batmobile, con 500 cavalli di potenza e tanta tecnologia: è la Roborace, la più evoluta vettura autonoma da corsa mai realizzata fino ad oggi, esibita a Goodwood, in Inghilterra, su un tracciato decisamente tecnico dove ogni anno i migliori piloti del mondo si sfidano in prove di velocità in salita.

Tutto da sola. Roborace ha completato il percorso senza alcuna sbavatura, districandosi senza problemi tra curve, dossi e strettoie, senza l'aiuto degli umani. Spinta da 4 motori elettrici da 184 cavalli, uno per ruota, Roborace pesa poco più di 1.350 kg. Il sistema di guida si basa su radar, GPS, telecamere e sensori a ultrasuoni che, insieme, danno alla vettura una visuale a 360° sul percorso.

A Goodwood la velocità della vettura è stata volutamente limitata a 120 km/h. Secondo Daniel Simon, papà di Roborace e progettista di molti dei "giocattoli" di Tron:Legacy, Oblivion e Captain America, la Roborace avrebbe potuto affrontare il percorso a regimi ben più sostenuti, ma il pubblico non avrebbe avuto modo di apprezzarne la bellezza e le caratteristiche.

Qui sotto il video della corsa nella versione 360°.