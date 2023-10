Ben 2.574 Km con una singola ricarica: è l'incredibile risultato ottenuto da un team di studenti tedeschi con la loro rivoluzionaria auto elettrica che ha battuto il record del mondo di percorrenza per questa categoria di veicoli. Lei, la protagonista dell'impresa, si chiama muc22, e non è esattamente un'auto per famiglie. Leggera, lenta ma risparmiosa. Realizzata in materiali compositi ultra leggeri, pesa solo 170 Kg incluse le batterie, ha una forma aerodinamica che ottimizza l'attrito con l'aria e può ospitare un solo passeggero all'interno di un abitacolo non particolarmente confortevole. Modesta anche la velocità di punta, 42 Km/h, ma il suo punto forte sono i consumi: la muc22 è infatti equipaggiata con due motori da 400W, simili per potenza a quelli di un comune frullatore.

Nuovo inverter. La vettura monta motori a magneti permanenti e un innovativo inverter al nitruro di gallio. E proprio l'inverter sembra essere il segreto della muc22: in un veicolo elettrico, questo componente è uno dei più importanti. Si occupa di trasformare la corrente continua che arriva dalle batterie in corrente alternata. Un inverter efficiente offre diversi vantaggi, per esempio tempi di ricarica più veloci, batterie più piccole a parità di prestazioni e con una vita utile più lunga.. Il record è stato stabilito all'interno di un hangar dell'aeroporto di Monaco, così da evitare qualsiasi interferenza meteo. Sette autisti si sono alternati alla guida dei veicolo, che ha marciato ininterrottamente per oltre quattro giorni prima che la batteria si esaurisse completamente. La muc22 ha battuto di larga misura il precedente record di 1609Km stabilito nel 2017 in California.

Efficienza al massimo. Il consumo dell'auto è quantificabile in 0,6 kWh per 100 Km: la vettura elettrica più efficiente oggi in commercio ha un consumo di 14,8 kWh per 100 Km. E il miglior prototipo di EV fino a o oggi presentato, la Mercedes Vision EQXX, percorre circa 1.200 km con una singola ricarica in condizioni di test. Sebbene di non immediata applicazione sulle comuni autovetture, la tecnologia sviluppata per la muc22 apre la strada a una nuova generazione di veicoli elettrici, con capacità di percorrenza e tempi di rifornimento che si avvicinano sempre di più a quelli delle comuni auto termiche.

