Noah Oasis, l'Oasi di Noè, pensata dai cinesi Ma Yidong, Zhu Zhonghui, Qin Zhengyu e Jiang Zhe. La struttura mira a trasformare le piattaforme petrolifere in habitat verticali puliti, in grado di depurare il mare da eventuali perdite di greggio e poi, nel tempo, di ospitare fauna marina e uccelli, trasformandosi gradualmente in stazioni di ricerca e rifugi per abitanti umani. Galleggianti simili a boe assorbirebbero il greggio disperso in mare in disastri ambientali per inviarlo a un reattore che lo trasformi in ramoscelli di plastica per la struttura superiore ad albero, e in una foresta di alghe sintetiche sottomarine. La plastica servirebbe da base per l'attecchimento di coralli sott'acqua, e di rampicanti all'aperto, trasformando la piattaforma in un catalizzatore di flora e fauna.

Foto: © eVolo