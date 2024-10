Focus Live 2024: Il Festival della Scienza per scoprire i Traguardi del futuro

L'evento più atteso dagli appassionati di scienza, tecnologia e innovazione sta per tornare! Focus Live 2024 si svolgerà dall'8 al 10 novembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Un'occasione imperdibile per vivere la scienza a 360 gradi, partecipare a incontri, laboratori e spettacoli, e immergersi nelle ultime scoperte che stanno cambiando il mondo.

Per prenotare il tuo ingresso gratuito a Focus Live 2024 clicca qui

Focus Live 2024: il tema di quest'anno è "Traguardi"

Dagli straordinari progressi nel campo dell'intelligenza artificiale al futuro del volo supersonico, dalle ultime scoperte su Marte alle più recenti innovazioni nelle neuroscienze, Focus Live ti porterà in un viaggio appassionante attraverso le frontiere della conoscenza. Ci immergeremo nelle grandi domande della scienza: cosa c'era prima del Big Bang? Quali sono le nuove sfide per l'umanità in un mondo in rapido cambiamento? Come le interfacce cervello-computer stanno rivoluzionando le neuroscienze? Scoprirai tutto questo e molto altro, con il supporto di scienziati, divulgatori e innovatori che renderanno accessibili anche i temi più complessi.

Il ricchissimo programma di ospiti e attività per Focus Live 2024

Il festival prenderà il via con un evento d'apertura che vedrà protagonisti i divulgatori Benedetta Colombo, Elia Bombardelli e Adrian Fartade, che sapranno coinvolgere il pubblico di tutte le età con il loro stile appassionato. Tra i grandi ospiti che impreziosiranno il palinsesto troviamo Vincenzo Schettini, la climatologa Elisa Palazzi, l'astrofisica Licia Troisi, lo scrittore Massimo Polidoro, l'evoluzionista Telmo Pievani, il fisico Angelo Bassi, e molti altri. Ogni giorno ci saranno quasi un centinaio di incontri suddivisi in diverse aree: il Main Stage per le conferenze principali, lo Speakers' Corner, il Creators' Corner dove i giovani divulgatori digitali daranno spettacolo, e la nuovissima area Kids, pensata per far divertire e imparare i più piccoli.

Nelle tre giornate dell'edizione 2023 di Focus Live circa 18.000 appassionati di scienza hanno affollato il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. L'edizione 2024 si terrà l'8, il 9 e il 10 novembre. © Luca Nizzoli Toetti

Esperienze uniche e interattive per tutti

Focus Live non è solo ascoltare o vedere: è toccare con mano le innovazioni! Nell'Experience Area potrai vivere esperienze straordinarie come simulazioni di missioni spaziali, realtà virtuale, e addirittura fotografare il tuo cervello durante un esperimento. Potrai vedere in azione Ringhio, il primo robot archeologo, e scoprire le straordinarie potenzialità delle nuove protesi robotiche. Per i più piccoli, l'area Focus Junior ha preparato una serie di laboratori STEM dove si gioca e si impara: dalla robotica all'astronomia, fino a veri e propri spettacoli scientifici e visite guidate speciali nei padiglioni del museo.

A Focus Live l'ingresso è gratuito, ma devi prenotarti