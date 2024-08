Gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 rivendicano per questi Giochi il primato dell'edizione più sostenibile della storia. E la accattivante pista d'atletica viola ne è un testimonial lampante.

Una premessa: ogni anno a livello globale circa 10 milioni di tonnellate di gusci vuoti di molluschi come ostriche, vongole, capesante e cozze finiscono in discarica o in mare.

Dal piemonte alla sardegna. E proprio questi gusci sono stati trasformati in una risorsa preziosa per la pista dello Stade de France. L'azienda piemontese Mondo, specializzata in pavimentazioni sportive, ha collaborato con la cooperativa di pesca sarda Nieddittas per trovare una soluzione ecosostenibile alla necessità di ricavare il carbonato di calcio necessario per la costruzione della pista. Questo minerale, infatti, è tradizionalmente ottenuto dall'estrazione in miniera e ciò ha un impatto ambientale significativo.