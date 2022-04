L'idea di catturare l'energia solare al di fuori dell'atmosfera terrestre per convogliarla poi sulla Terra non è nuova. Ne parlava già un secolo fa Konstantin Tsiolkovsky, padre dell'astronautica sovietica. Più di recente si sono susseguiti diversi studi per valutare, almeno sulla carta, la fattibilità di uno sfruttamento dell'energia solare spaziale: se ne sono interessati la National space society (una delle più importanti organizzazioni private per lo sviluppo delle ricerche spaziali per fini benefici per l'umanità), l'Agenzia spaziale europea e anche l'Agenzia spaziale giapponese.

Un po' costoso. Anche il governo del Regno Unito sta valutando un progetto analogo, del costo stimato in circa 16 miliardi di sterline. Lo ha spiegato su The Conversation Jovana Radulovic, ingegnere meccanico specializzata in sistemi di energia rinnovabile.