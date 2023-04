Lo si potrà fare a bassa quota agganciandosi alle comuni antenne terrestri, mentre in alta quota sarà possibile solo sugli aerei che attiveranno il servizio picocell, funzionante grazie a un'antenna montata sulla fusoliera che mette in collegamento la rete mobile terrestre con quella satellitare e rilancia il segnale all'interno della cabina.

Sempre connessi. Da quest'estate, dunque, saremo ancora più connessi , anche in quello che era rimasto uno dei pochi spazi liberi dal Wi-Fi ad eccezione di alcuni voli specifici che offrivano connessioni lentissime a prezzi esorbitanti. Ora, invece, "i passeggeri in volo all'interno dell'UE potranno utilizzare lo smartphone al massimo delle proprie potenzialità, comprese le chiamate", come specifica una nota ufficiale diramata dalla Commissione.

Pro e contro. «Il cielo non è più un limite», ha affermato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, parafrasando il celebre titolo della canzone Sky's the limit del rapper Notorius B.I.G., ma siamo davvero sicuri che sia tutto così bello? In effetti il 5G offre "opportunità di crescita e servizi innovativi", sempre per dirlo con le parole della nota UE, eppure viaggiatori e addetti ai lavori non sembrano entusiasti, anzi.

Nel 2013 gli Stati Uniti furono i primi a percorrere questa strada, ma l'ente federale e le compagnie aeree bocciarono l'idea, poi archiviata nel 2020. Il motivo è semplice: un'innovazione del genere non porterebbe solo benefici, ma, anzi, impatterebbe in modo negativo sulla qualità del viaggio. I passeggeri sarebbero infatti costretti ad ascoltare chiamate e videocall degli altri viaggiatori, e questo porterebbe – secondo il personale di bordo – a un aumento del disagio e delle liti, considerando che circa il 40% degli utenti effettuerebbe telefonate in volo.