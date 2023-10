L'aereo anti-turbolenze ha le ali intelligenti

Tupolev Tu-144 Non tutti sanno che anche l’Unione Sovietica, tra gli anni Settanta e gli Ottanta, ebbe il suo aereo supersonico per il trasporto di passeggeri. Si chiamava Tupolev Tu144 e nella forma assomigliava molto al Concorde (anche se da un punto di vista progettuale le differenze erano notevoli). Superò per la prima volta il muro del suono in un volo sperimentale nel giugno 1969, due mesi prima del rivale anglo francese, e fu il primo mezzo commerciale a superare Mach 2 (ovvero, due volte la velocità del suono). Detiene ancora adesso il record di velocità per un aereo non commerciale (Mach 2,5). Volò tra il 1975 e il 1998.

Foto: © Dmitry Terenkhov