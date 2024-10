Google Flights promette di farci volare nel modo “più economico” possibile

Da quando è online (2013) Google Flights non ha riscosso grande successo. Gli utenti in cerca di voli aerei su internet, infatti, preferiscono utilizzare altre piattaforme: per esempio Skyscanner, Kayak, Hopper e Momondo che sono percepite come migliori nel trovare le soluzioni per voli economici. Con il nuovo Google Flights (disponibile per tutti nel giro di due settimane), le cose potrebbero cambiare.

Opzioni a basso costo. La nuova scheda "Più economico" di Google Voli (come si chiamerà sul mercato italiano) promette di rendere più facile scovare voli low-cost, rivelandosi particolarmente utile per coloro disposti a sacrificare alcune comodità pur di risparmiare, come voli con scali più lunghi o partenze da aeroporti meno centrali. Google, inoltre, permette di visualizzare opzioni da siti di terze parti, che possono offrire tariffe ancora più vantaggiose rispetto a quelle proposte dalle stesse compagnie aeree.

Risparmio mirato. Sono state perfezionate altre opzioni pensate per il risparmio. La funzione "Monitora prezzo" invia notifiche via e-mail quando i costi di un determinato volo calano, rendendo più semplice individuare il momento ideale per prenotare. La mappa "Esplora", poi, permette di trovare offerte di viaggio in tutto il mondo inserendo solo l'aeroporto di partenza, lasciando massima libertà nella scelta della destinazione. Questo strumento, già attivo su altre piattaforme, amplia le possibilità di economizzare per chi non ha una meta già fissata e vuole semplicemente sfruttare qualche giorno di ferie per visitare nuovi posti, lasciandosi guidare dalle proposte (e dal portafoglio).

Consigli personalizzati. Infine, grazie alla griglia delle date e al grafico dei prezzi, Flights consente di visualizzare in modo chiaro l'andamento delle tariffe nel tempo, offrendo previsioni sui periodi più convenienti per volare. Un piccolo neo, però, c'è: la funzione "Più economico" presenta delle limitazioni nel momento in cui suggerisce di prenotare singole tratte con compagnie aeree diverse, un rischio per i viaggiatori, soprattutto in caso di ritardi del primo volo che porterebbero portare a perdere la coincidenza successiva. Ciò nonostante, l'utente riceve un avviso al riguardo, venendo guidato in modo sufficientemente chiaro nella giungla di orari, aeroporti e tariffe.