Un altro gioco da tavolo considerato inaffrontabile per le intelligenze artificiali si è dovuto arrendere ai loro progressi. Una AI della DeepMind, il laboratorio spin-off di Google, è diventata tanto esperta in Stratego da potersi battere con i maggiori esperti al mondo di questa sfida da tabellone, che richiede capacità di pensiero tattico e di previsione delle mosse dell'avversario - a fronte di pochissime informazioni disponibili.

Delle applicazioni dell'intelligenza artificiale ai giochi (e a molto altro!) si parla nel nuovo numero 363 di Focus, in edicola in questi giorni.

Come racconta uno studio pubblicato su Science il 1 dicembre, l'intelligenza artificiale - che è stata chiamata DeepNash in onore del matematico statunitense John Nash - ha imparato a bluffare con i pezzi meno di valore e a sacrificare quelli più pregiati pur di ottenere la vittoria e guadagnare informazioni sulla strategia dell'avversario. Un bagaglio di esperienze che potrebbe tornare utile anche in contesti diversi dal gioco, nella vita di tutti i giorni.

Una sfida difficile. Stratego ha diverse caratteristiche che lo rendono molto più complicato da affrontare rispetto agli scacchi e al gioco cinese del Go, specialità in cui le intelligenze artificiali sono già diventate praticamente imbattibili. In Stratego infatti i due giocatori non vedono le pedine degli avversari a meno che non ci si scontrino direttamente. Ogni giocatore posiziona 40 pezzi e deve cercare di muoverli in modo da eliminare quelli del contendente, con l'obiettivo di catturare la sua bandiera.

Il numero di possibili situazioni che si potrebbero sviluppare nel gioco, in Stratego è pari a 10 alla 535esima. Per fare un confronto, nel Go questo numero è 10 alla 360esima e negli scacchi è di molto inferiore. Tutte queste caratteristiche rendono il gioco particolarmente complesso, in particolar modo per le AI.