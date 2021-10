Una proteina sintetica, del tutto simile a quelle che si trovano nei muscoli dell'uomo e degli animali, potrebbe essere la chiave per la realizzazione di fibre tessili incredibilmente resistenti da utilizzare per l'abbigliamento, per giubbotti antiproiettile, per le protezioni per motociclisti e articoli simili. Il nuovo materiale è stato realizzato dal professor Fuzhong Zhang del dipartimento di chimica e ingegneria dell'Università Washington (Saint Louis, Missouri).

Mega proteina. Zhang e il suo team sono riusciti per la prima volta a sintetizzare in laboratorio la titina, una delle principali componenti proteiche del tessuto muscolare. Si tratta della più grande proteina conosciuta ed è da tempo oggetto di ricerca proprio per le sue proprietà, che la rendono il materiale ideale per diverse applicazioni hi-tech, come la realizzazione di soft-robot.