I cubetti di ghiaccio che non si sciolgono mai

In un mondo in cui la siccità è una minaccia reale, è fondamentale risparmiare e riciclare acqua in ogni occasione in cui è possibile: alcuni ricercatori dell'Università della California hanno inventato un tipo di ghiaccio che non si scioglie in acqua ed è utilizzabile più volte e il cui materiale è infine biodegradabile. In forma di cubetti, il JIC, dall'inglese jelly ice cube, letteralmente cubetto di ghiaccio gelatinoso, può aiutare in tutti i processi di conservazione senza contaminare né annacquare il prodotto da conservare.

Usa, sciacqua e riusa. Il JIC è composto da acqua e altri componenti che ne stabilizzano la struttura, e svolge le funzioni di un normale cubetto di acqua ghiacciata senza però sciogliersi mai. «Si può utilizzare fino a 13 ore, poi basta sciacquarlo, rimetterlo in freezer e dopo qualche ora è pronto per il successivo utilizzo», spiega Jiahan Zou (University of California), uno dei ricercatori.