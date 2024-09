Chi sono i ciclisti delle acque che pedalano per Luna Rossa?

Un po' tutti abbiamo pedalato in mezzo al mare, ma non è di pedalò e di placide vacanze che stiamo per parlare. Chi segue le imprese di Luna Rossa , imbarcazione italiana impegnata nella corsa alla prestigiosa America's Cup di vela (in corso di svolgimento nelle acque di Barcellona fino al 27 ottobre), avrà già capito che ci stiamo riferendo ai cyclor .

Chi sono i cyclor? Ma partiamo dall'etimologia del termine: la parola cyclor è un neologismo che unisce i vocaboli inglesi cyclist e sailor ( ciclista e marinaio ), una figura giovane, nata nel 2017, quando i "verricelli" del catamarano Aotearoa del Team Emirates New Zealand furono affidati alle gambe di questi novelli ciclisti delle acque e non alle braccia dei grinder, cosa che fecero invece i perdenti di quella sfida, gli americani di BMW Oracle.

Storia di un verricello. Facciamo un altro passo indietro: nelle barche a vela tradizionali, i verricelli servivano per ammainare e per stendere le vele, e venivano fatti roteare con le mani da muscolosi lupi di mare, per riavvolgere i cavi il più velocemente possibile e non far finire le vele in acqua.

Con l'introduzione dei catamarani e di tecnologie idrauliche al servizio delle imbarcazioni, si è deciso di mantenere la filosofia del verricello trasformandolo però in qualcosa di diverso: una sorta di dinamo, capace di mettere a disposizione del natante il quantitativo necessario di energia elettrica per l'esecuzione delle manovre e la regolazione delle vele. Dopo la prima fugace apparizione nel 2017, i cyclor sparirono dalle imbarcazioni nel 2021, salvo fare ritorno quest'anno per volere proprio di Team New Zealand, detentore del trofeo (nella Coppa America, chi vince detta le regole...).