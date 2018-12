Come riciclare le pale delle turbine eoliche dopo che saranno smantellate?

In collaborazione con Enel

Il mercato dell'energia eolica ha fatto registrare una crescita esponenziale negli ultimi decenni, con l'installazione di migliaia di turbine eoliche, ogni anno, in tutto il mondo. Secondo gli analisti, questa tendenza continuerà per molti anni perché l'eolico resterà in prima linea tra le fonti rinnovabili da cui è possibile ottenere energia in modo sicuro e sostenibile.

C'è un però. La vita utile media delle turbine eoliche è di circa 20 anni, dopodiché iniziano a conoscere un decadimento delle loro caratteristiche meccaniche e strutturali: dopo una serie di interventi mirati a prolungarne la durata, finiscono per essere smantellate.

Che fare delle pale? A questo punto si pone il problema: cosa fare dei componenti? Il quesito riguarda soprattutto quelli le parti più difficili da riutilizzare, ovvero le pale delle turbine. Si tratta di oggetti contenenti principalmente materiali compositi (fibre di carbonio o di vetro e una matrice epossidica.) più altri “minori”(per esempio colla e gelcoat), il che rende questo compito particolarmente impegnativo.

Alla possibile soluzione di questo problema, Enel ha dedicato una delle sue Challenge, ovvero sfide importanti per il futuro, ispirate in parte dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU, che sono state lanciate su openinnovability.com: si tratta della piattaforma di Enel dedicata all’innovazione e alla sostenibilità con l'obiettivo di fare da punto di riferimento per possibili partner esterni (startup, ricercatori universitari, innovatori indipendenti e imprese), ma anche per personale interno, che intendano proporre progetti innovativi.

Openinnovability.com è la piattaforma di Enel per l'innovazione e la sostenibilità.

La Challenge si intitola “Recycle and reuse of wind turbine blades” e ha come obiettivo proprio quello di selezionare i migliori metodi disponibili per riciclare e/o riutilizzare i materiali delle pale delle turbine eoliche, al fine di essere sempre più sostenibili, in una prospettiva di economia circolare.

COME SI PARTECIPA. È necessario registrarsi sulla piattaforma openinnovability.com e presentare la propria proposta, con una descrizione scritta della soluzione, entro il 5 gennaio 2019. Tra tutti i progetti presentati, il migliore (valutato da una commissione di Enel) vincerà un premio di 10.000 dollari.

Qui tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e i termini del regolamento.