Alle Olimpiadi LeBron James ha le scarpe refrigeranti contro il caldo

Uno dei temi che di cui più si parla in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 è... il caldo, che secondo alcuni potrebbe addirittura compromettere le gare, oltre che la salute degli atleti. Per il confort all'interno delle loro camere del Villaggio Olimpico si è optato per un sistema di ventilazione naturale (una scelta ecologista che vuole fare a meno dei condizionatori). Ma alcuni degli oltre 10mila atleti partecipanti potranno contare anche su qualche asso... nell'armadio. Il più noto è LeBron James.

Grazie allo sponsor! La star dei Los Angeles Lakers e del Dream Team di basket beneficerà infatti di una linea di prodotti esclusivi nati dalla collaborazione tra il suo sponsor personale, la Nike, e l'azienda Hyperice, specializzata in tecnologie volte al recupero delle condizioni fisiche. Per potersi rinfrescare, LeBron avrà a disposizione un solo capo d'abbigliamento specifico, un gilet refrigerante (all'occorrenza in grado di fare anche l'inverso, rilasciando calore), mentre un paio di scarpe con tre livelli di temperatura lo aiuteranno, nelle fasi di riscaldamento e defaticamento, ad acclimatare i suoi piedi più velocemente riducendo al minimo la possibilità di infortuni, soprattutto alle caviglie.