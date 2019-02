Un tessuto intelligente che trattiene o disperde il calore del corpo a seconda del clima

Un tessuto intelligente che ci riscalda quando fa freddo e ci rinfresca nelle giornate più torride. È il risultato del lavoro di un team di scienziati dell’Università del Maryland.

Climatizzatore da indossare. Il responsabile del gruppo, YuHuang Wang, e i suoi colleghi hanno realizzato questo rivoluzionario materiale con uno speciale filato sensibile alla temperatura: quando fa freddo il tessuto si contrae, la trama si infittisce e mantiene il calore prodotto naturalmente dal corpo umano; quando la temperatura è alta, invece, il tessuto intelligente si "ammorbidisce", le fibre fanno aumentare la porosità del materiale che riesce così a disperdere il calore verso l'esterno.

Il tessuto funziona insomma come un "climatizzatore indossabile" che mantiene sempre il corpo alla giusta temperatura. A differenza dei tessuti tecnici sviluppati fino ad oggi che, possono o soltanto trattenere il calore o favorirne la dispersione, questo nuovo tessuto può fare entrambe le cose a seconda delle necessità. Il nuovo materiale è inoltre sensibile anche all’umidità: quando si inizia a sudare, la trama si allarga e favorisce la circolazione dell’aria, aumentando il livello di comfort di chi lo indossa.



Filati e nano-antenne. Il segreto di questo super tessuto è racchiuso nei due materiali sintetici utilizzati per il filato: il primo assorbe l'umidità, per esempio quella prodotta da un corpo che suda, il secondo la respinge.

Il risultato è che prima ancora che l'utilizzatore si accorga di avere caldo, il materiale cambia forma aprendo i pori e favorendo così la fuoriuscita del calore. Il filato è inoltre ricoperto di nanotubi in carbonio che interagiscono come vere e proprie antenne con il calore emesso dal corpo sotto forma di onda elettromagnetica.

Investitori cercasi. Quando la trama del tessuto si dilata, i nanotubi si dispongono in modo da spingere il calore verso l'esterno, aumentando lo scambio del 35% rispetto a un tessuto tecnico convenzionale.

In caso di freddo, il sistema funziona in modo inverso: le fibre si avvicinano e le nano-antenne del tessuto favoriscono il mantenimento del calore vicino al corpo. Il tessuto intelligente può essere tagliato, cucito, lavato e asciugato come un tessuto tradizionale. I ricercatori stanno ora cercando un partner industriale con il quale avviare la produzione dei primi capi di abbigliamento climatizzati.