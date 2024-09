"E a costi molto più ridotti di quanto sarebbe possibili con le tecniche di costruzioni tradizionali", spiega Liz Lambert, proprietaria di El Cosmico. "La maggior parte degli hotel sono contenuti all'interno di quattro mura e molte volte si replica senza fantasia la stessa unità più e più volte. Non siamo mai stati in grado di costruire con così poca costrizione e così tanta fluidità. Una modalità pazzesca" .

VULCAN, IL GIGANTE 3D. Alta oltre 4 metri per 4,75 tonnellate di peso, con una larghezza di 14 metri, l'enorme macchina 3D chiamata Vulcan è a lavoro per la realizzazione di edifici dalle più svariate forme: scale curve, parabole e cupole verranno costruite permettendo una libertà creativa senza precedenti .

Esistono diverse tecnologie per la stampa 3D e le loro differenze principali riguardano il modo in cui vengono realizzati gli strati: nel caso della costruzione di El Cosmo è stato scelto uno dei metodi più diffusi, e cioè il Fused Deposition Modeling (FDM), "modellazione a deposizione fusa" .

COME SI COSTRUISCE UN HOTEL IN 3D? La tecnologia 3D, anche conosciuta come manifattura additiva , prevede un processo di creazione di oggetti depositando strati di materiali uno sull'altro, il tutto a partire da un progetto realizzato in formato digitale.

L'INCHIOSTRO. Per ogni buona stampa che si rispetti è necessario anche un buon inchiostro . Il materiale emesso da Vulcan attraverso l'ugello è stato scelto accuratamente dai realizzatori: si tratta del Lavacrete , una miscela a base di cemento progettata per essere resistente, adatta alla stampabilità e con costi ridotti.

TECNICA 3D, I TIMORI PER IL FUTURO. L'espansione di El Cosmico sarà completata entro il 2026, con le nuove unità alberghiere il cui costo potrà variare dai 200 ai 450 dollari a notte. Tempi rapidi e grandi aspettative per l'ennesimo traguardo della tecnologia 3D che anche in questo caso non smette di far riflettere gli esperti. Il timore più grande è sui rischi che l'evoluzione di tali tecniche d'avanguardia potrebbero comportare sul mercato delle professioni.

«Dal punto di vista sociale e considerando gli effetti sull'economia in termini di posti di lavoro, questa sarà una delle sfide più ardue che dobbiamo considerare», spiega Milad Bazli, docente di Scienza e Tecnologia presso la Charles Darwin University in Australia. «E questo soprattutto nelle aree più remote in cui i lavoratori locali avrebbero poche possibilità di ricollocamento. Un tema che emergerà in modo ancora più evidente quando il metodo di stampa 3D entrerà a pieno regime nelle nostre vite».