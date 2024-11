Elon Musk ha trasformato X.com, l'ex Twitter, in un social network al centro di polemiche e divisioni. Il suo legame con il neo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, e una serie di decisioni controverse, come il reintegro di account sospesi per istigazione all'odio o la modifica delle regole sui contenuti bloccati, hanno spinto molti utenti e aziende ad abbandonare la piattaforma negli ultimi giorni.

Tra i primi account di prestigio a chiudere c'è stato quello del quotidiano britannico The Guardian, mentre in Italia sono sempre più numerose le personalità del mondo della musica e dello spettacolo che rinunciano ai loro follower e ai guadagni derivanti, pur di non essere parte dell'universo X.