La pandemia da covid ci ha insegnato cosa può succedere quando non si è pronti ad affrontare l'impensabile. Per questo motivo un gruppo di scienziati ha recentemente messo in guardia il mondo intero dai rischi di un'ipotetica apocalisse digitale causata da un blocco completo della rete Internet .

Cavi sottomarini. Eventi di questo tipo sono per fortuna rari: l'ultimo è stato registrato nel 1989 e ha messo fuori uso una grande centrale elettrica del Quebec lasciando senza corrente per oltre nove ore tutto il Canada occidentale. Ma all'epoca la rete Internet non esisteva ancora. Oggi l'infrastruttura elettrica è molto più sicura rispetto a trent'anni fa, ma secondo Jyothi la stessa tempesta, ancora oggi, potrebbe mandare in tilt i ripetitori disposti lungo i cavi sottomarini che trasportano il segnale Internet da un continente all'altro.

Come ha spiegato Jyothi nel corso del suo intervento, ad oggi non esistono modelli o simulazioni che ci permettano di conoscere in anticipo le conseguenze di un black-out della Rete su scala planetaria, ma sicuramente non sarebbero né leggere né di breve durata. Se per esempio ad andare fuori uso fosse la porzione di Rete utilizzata dal Border Gateway Protocol o dal Domain Name System, due dei protocolli di comunicazione fondamentali per il funzionamento di Internet, ogni servizio diventerebbe irraggiungibile. «È come se tutti i semafori del pianeta si spegnessero in contemporanea: il traffico impazzirebbe, le principali arterie si bloccherebbero e la circolazione diventerebbe impossibile», spiega l'esperta. E a subirne le conseguenze sarebbero ogni uomo e ogni attività del pianeta.