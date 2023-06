I segreti di Abbey Road. La copertina dell'album Abbey Road dei Beatles, una delle più famose e citate della storia della musica, è stata realizzata alle 10 del mattino dell’8 agosto 1969, in soli 10 minuti e 6 scatti dal fotografo Iain Macmillan, che si trovava in bilico su una scala a pioli in mezzo alla strada. La scelta cadde sullo scatto 5, dove i Beatles erano meglio allineati. Una foto destinata a rendere celebri anche i passanti come Paul Cole (l’uomo che si intravede sopra Lennon), morto il 13 febbraio 2008, che nel 2004 ha spiegato in un’intervista che si trovava ad Abbey Road, in attesa della moglie in giro per musei. «Alzai lo sguardo, e c’erano quei quattro che camminavano in fila come le anatre. Una squadretta di eccentrici, avevano un’aria piuttosto radicale, nell’abbigliamento e nei capelli», ha raccontato.

Guarda lo scatto fatto un attimo prima