Perché dovremmo usare di meno il Gps?

Pronti per un bel viaggio con il Gps ? Eppure, non è proprio detto che dipendere da un navigatore sia una buona abitudine poiché muovendoci in autonomia rendiamo più efficiente il nostro sistema di navigazione cerebrale .

Navigatore mentale. A provare questa teoria è uno studio della McMaster University (Canada) che ha messo a confronto persone dai 18 agli 87 anni con diversi gradi di abilità nell'orienteering: uno sport in cui ci si muove in un bosco o in una città senza un percorso prestabilito ma passando per una serie di punti fino a raggiungere quello di arrivo, servendosi solo di una bussola e di una mappa.

È risultato che i partecipanti più esperti possono contare su una migliore rappresentazione mentale dello spazio e su una memoria spaziale più sviluppata. Quindi, per orientarsi serve allenamento. Lo conferma pure uno studio dell'Università di Lione e dell'University College di Londra: crescere in campagna o in una città che ha una mappa complessa sviluppa il senso dell'orientamento più che nascere in centri urbani in cui le strade formano una semplice griglia, con diramazioni ad angolo retto.