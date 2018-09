Google: doppio compleanno

Buon compleanno Google! Precisamente 20 anni fa, il 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin inauguravano quello che presto sarebbe diventato il motore di ricerca più usato al mondo. Curiosamente, però, c'è anche un secondo compleanno, il 27 settembre, che Google tradizionalmente ricorda al mondo con un doodle. Questa è una storia del 2005...

L'ipotesi più condivisa fa riferimento a un annuncio di Google, diffuso il 26 settembre 2005 (26, non è un refuso). In quell'occasione Google affermava di avere reso mille volte più grande il suo database di pagine indicizzate rispetto a quello iniziale, del '98. Il post, pubblicato nel blog di Google, è datato 26 settembre, ma da quell'anno il motore di ricerca si festeggia il 27, quasi a indicare un primo giorno di una nuova era.

| Focus La storia di Google nasce da una geniale intuizione, prosegue con ripensamenti, test, fallimenti... su Focus 311 (in edicola)

In ogni caso, sono comunque vent'anni di vita. Pochi per gli umani, ma un'eternità per qualunque codice. In questo breve-lungo periodo di tempo, Larry Page e Sergey Brin, all'epoca 25enni universitari a Stanford (California), partendo con appena 100.000 dollari (prestati), hanno cresciuto un figlioletto che oggi vale più di 100 miliardi di euro, probabilmente usato dal 90% (o più) di quanti si collegano al Web: una delle aziende di maggior valore al mondo, con attività commerciali, di ricerca e di sviluppo in svariati campi - e che si ritiene gestisca almeno la metà dell'intero fatturato pubblicitario online del mondo. La storia di Google nasce da una geniale intuizione, prosegue con ripensamenti, test, fallimenti - ma lo raccontiamo bene su Focus 311 (in edicola), in un articolo che ripercorre l'intera vicenda.