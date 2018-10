Gli Echo di Amazon sono arrivati in Italia e grazie a GialloZafferano ti aiutano in cucina

Da qualche giorno sono arrivati anche in Italia i dispositivi Echo, gli assistenti domestici virtuali di casa Amazon a cui, attraverso il servizio vocale Alexa (l'equivalente di Siri per i prodotti Amazon), è possibile chiedere informazioni, curiosità e anche soluzioni ai problemi di tutti i giorni.

Di fatto sono degli altoparlanti a cui si può chiedere di fare alcune cose: riprodurre la musica, leggere le notizie del giorno (magari da Focus.it), accendere una luce o il riscaldamento di casa, e chiedere aiuto per cucinare attraverso i consigli di GialloZafferano, i nostri "cugini", anch'essi del Gruppo Mondadori, che sono ormai il principale punto di riferimento per i food lovers italiani.

Con l'abbinata GialloZafferano-Amazon Alexa, coloro che amano cucinare avranno accesso a un servizio vocale innovativo che guiderà facilmente nella ricerca di ricette e ingredienti, in modo molto naturale. Basterà dire: «Alexa, apri GialloZafferano», e successivamente pronunciare «Alexa, iniziamo a cucinare!», per essere assistiti in tutte le fasi, passo dopo passo.

Lo chef ha le mani libere! In questo modo l’utente potrà interrompere la preparazione quando lo desidera e ricominciare dal momento esatto in cui si è fermato, tutto questo senza dover mai usare le mani, che, di regola, sono molto impegnate quando si sta tra i fornelli! Sarà dunque possibile continuare tranquillamente a tagliare, mescolare, impastare, mentre Alexa spiegherà i passaggi successivi (disponibili anche in video per il dispositivo Echo Spot che è dotato anche di schermo).

Gli Echo si possono pre-ordinare con un prezzo scontato del 40 per cento rispetto a quanto costeranno in futuro e saranno spediti a partire dal 30 ottobre.