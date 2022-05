Capita di sentire parlare di criptovalute senza sapere esattamente di cosa si tratti. È normale. Da un lato, le criptovalute si fondano su concetti complicati, dall'altro alcune informazioni di base non le conosce davvero nessuno. Per esempio, non si sa chi abbia inventato il Bitcoin, la moneta digitale più famosa del mondo.

cosa sono le criptovalute in parole semplici. Fatto sta che tredici anni fa, all'indomani del crollo di Lehman Brothers, una delle principali società finanziarie mondiali, il fantomatico Satoshi Nakamoto decide che è arrivato il momento di "disintermediare" la moneta, cioè di renderla indipendente dalle banche centrali del mondo, che di norma la emettono e la controllano. Sogna un sistema per il quale chiunque può crearsela "in casa", con il proprio computer, e poi scambiarla con altri, oppure risparmiarla o spenderla esattamente come se fosse un euro, un dollaro o uno yen.