Come fa CHATGTP a sapere tutto? Ma questioni di privacy a parte, a che cosa serve ChatGTP? In che cosa può, o potrà, essere utile nel quotidiano? Dal punto di vista pratico ChatGTP è un sistema di Intelligenza Artificiale relazionale basato su un algoritmo di machine learning particolarmente evoluto. La sua caratteristica principale è quella di poter conversare utilizzando il linguaggio naturale ad un livello quasi umano. Ha infatti a disposizione un database di informazioni enorme e in costante aggiornamento: articoli di giornale, testi accademici, ricerche, siti web, l'intera wikipedia. Questo consente a ChatGTP di poter sostenere conversazioni praticamente su ogni argomento e con un buon livello di competenza generale. Ecco 10 attività che si possono delegare a ChatGTP.

1. Generare idee. Da cosa organizzare per una festa di compleanno a un elenco di temi da trattare nel vostro blog, ChatGTP è un ottimo generatore di spunti e suggerimenti. E se non sapete come mettere in tavola la cena, potete chiedergli di fornirvi una ricetta a partire dagli ingredienti che avete nel frigorifero.

2. Ottenere suggerimenti personalizzati. State cercando un libro da leggere o qualche idea per la prossima serie televisiva da vedere in famiglia? Date a ChatGPT un elenco di libri e film che vi sono piaciuti e vi fornirà dei consigli in linea con le vostre preferenze. Oppure, potete anche chiedergli suggerimenti per l'outfit ideale da sfoggiare nelle varie occasioni.

3. Ottenere spiegazioni semplici di concetti complessi. Ok, lo sappiamo: se cercate una spiegazione semplice di un argomento scientifico complesso, probabilmente passate prima da Focus.it. Ma nel caso in cui Focus non avesse ancora trattato il tema, potete rivolgervi a ChatGTP. Il sistema è infatti in grado di rielaborare un testo avanzato, per esempio un paper di ricerca scientifica, tradurlo in italiano e riassumerlo con parole semplici o per punti.