Nello smartphone tutto il bello della scienza con il canale Focus di Whatsapp

Se c'è una cosa che piace a noi della redazione di Focus, è imparare. E abbiamo imparato che il mondo della scienza è sempre in movimento, pronto a stupirci con nuove scoperte e curiosità. Ma per fortuna anche i modi per condividere con voi questa avventura sono in continua evoluzione: così, dopo la rivista, il sito e i social newtork, da un po' abbiamo anche un canale Whatsapp nuovo di zecca, con cui ci impegniamo a portare questa eccitante esperienza direttamente nello smartphone che avete in mano.

Iscrivetevi qui al canale Focus di Whatsapp

Cosa vi aspetta? Iscrivendovi al canale Focus di Whatsapp, potrete immergervi in un mare di informazioni scientifiche e di curiosità che riguardano gli animali e la scienza di tutti i giorni, la salute e il comportamento umano, fino agli ultimi aggiornamenti sull'esplorazione spaziale e l'innovazione tecnologica. Non mancherà il bello della storia, un viaggio nel passato che informa e incanta.

Questo è ciò che vi aspetta nel canale di Focus. Unitevi a noi, entrate a far parte della community più appassionata e curiosa, pronta a esplorare e apprendere insieme.