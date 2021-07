C'è vita su Encelado?

Il fatto che il metano faccia pensare all'esistenza di forme di vita semplice deriva dal fatto che sulla Terra questo gas è spesso presente in prossimità delle bocche idrotermali sui fondali degli oceani . Se da un lato è noto che il metano viene prodotto anche da reazioni chimiche inorganiche , in prossimità dei camini idrotermali terrestri vi sono importanti ecosistemi di microrganismi metanogeni , ossia organismi che producono metano. «Vista la situazione sulla Terra», commenta Régis Ferrière, uno degli autori della ricerca, «ci siamo chiesti se microrganismi simili a quelli terrestri possano produrre metano in quantità elevate nell'oceano di Encelado.»

Misteri complessi. Per rispondere alla domanda, non potendo spedire a breve nuove sonde attorno ad Encelado, il team di Ferrière ha elaborato modelli matematici che tengono conto della geochimica e dell'ecologia microbica per verificare le probabilità che quel metano possa essere prodotto da microrganismi. Risultato: le informazioni della Cassini sarebbero coerenti sia con un'attività microbica del tutto simile a quella che vediamo attorno alle bocche idrotermali sulla Terra, sia con un'attività microbica al momento sconosciuta, che potrebbe comportarsi in modo diverso rispetto a quanto avviene sul nostro Pianeta per arrivare a un medesimo risultato.



Ma c'è di più: la quantità di metano osservata nei pennacchi non sarebbe in alcun modo spiegabile pensando solo a processi chimici, a meno che non ve ne siano di sconosciuti, ma è molto improbabile. Spiega Ferrière: «Il nostro studio non porta alla conclusione definitiva che c'è vita nell'oceano di Encelado, ma piuttosto che le probabilità che vi siano bocche idrotermali simili a quelle degli oceani terrestri sono molto elevate, e che potrebbero essere "abitate" da microrganismi simili a quelli terrestri».