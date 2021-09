Generalmente la ricerca della vita extraterrestre si basa su parametri che supportano la vita qui, sulla Terra. Non a caso l'obiettivo della maggior parte delle ricerche di vita aliena punta sull'analisi di mondi rocciosi simili alla Terra e che si trovano a una distanza specifica dalla stella ospite (quella che abbiamo chiamato fascia di abitabilità) per avere un determinato tipo di ambiente e temperature vivibili. Ma le cose potrebbero anche essere un po' diverse. Ad esempio: perché escludere che vi possano essere forme di vita su mondi molto differenti dal nostro? Un gruppo di astronomi dell'Università di Cambridge ipotizza che possa essere così per una classe di pianeti differenti dal modello-Terra: pianeti più grandi del nostro, rivestiti da un oceano globale e con atmosfere ricche di idrogeno. L'ipotesi apre strade molto interessanti da esplorare perché esopianeti così sono più numerosi, nelle rilevazioni planetarie, rispetto a quelli rocciosi e simili alla Terra. I ricercatori, che hanno pubblicato lo studio su The Astrophysical Journal (qui in versione integrale su arXiv), hanno anche dato un nome a questa classe di pianeti: Hycean.

Il pianeta più comune. Per Nikku Madhusudhan, uno dei ricercatori, «alcune delle condizioni negli oceani di questi mondi potrebbero essere analoghe a quelle che rendono abitabili gli oceani della Terra, cioè temperature e pressioni simili, con acqua liquida ed energia dalla stella. Certo ci sono molte domande aperte, ma questa è solo una prima ipotesi in questa fase della ricerca: il presupposto è che se la vita acquatica microbica può formarsi in quegli oceani nello stesso modo in cui si è prodotta sulla Terra, allora anche alcune delle biofirme - ossia testimonianze di vita - potrebbero essere comuni e potremmo perciò riconoscerle».

Ad oggi sono quasi 4.500 i pianeti identificati e confermati in oltre 3.300 sistemi solari. I dati raccolti dal telescopio spaziale Kepler nei suoi quasi dieci anni di servizio suggeriscono che il tipo più comune di esopianeta è quello che neppure abbiamo nel Sistema Solare: si tratta di mini-Nettuno con raggio da 1,6 fino a 4 volte quello della Terra.