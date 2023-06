Saranno tre italiani, il colonnello Walter Villadei, il tenente colonnello Angelo Landolfi, entrambi dell'Aeronautica Militare, e Pantaleone Carlucci, ingegnere del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), insieme ad altri tre passeggeri statunitensi, ad inaugurare i primi voli commerciali con il veicolo suborbitale SpaceShipTwo che Virgin Galactic tornerà a fare volare dopo due anni di fermo in seguito ad una serie di inconvenienti tecnici. La società privata ha dichiarato che la missione "Galactic 01" si svolgerà il 29 giugno (inizialmente si era parlato di un giorno compreso tra il 27 e il 30 giugno) e prenderà il via dallo Spaceport America nel New Mexico.

L'equipaggio che salirà a bordo della navetta di Virgin Galactic. Il secondo da sinistra è il colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei. © Virgin Galactic

I tre italiani voleranno in base ad un contratto firmato nel 2019 tra l'Aeronautica Militare stessa e Virgin Galactic nelle 2019. I tre uomini realizzeranno ricerche in microgravità durante i pochi minuti di assenza di gravità (circa 6) che il volo parabolico darà modo di avere. Dodici esperimenti. Gli esperimenti saranno 12, dei quali 8 tecnologici e 4 medici. Vi saranno esperimenti che vanno dallo studio del comportamento dei fluidi in assenza di gravità, all'azione delle radiazioni sull'organismo umano. Il volo sarà il primo di una serie dedicati al "turismo spaziale" in senso lato, anche se, come nel caso di Galactic 01, alcuni avranno un'elevata componente scientifica. Questo primo volo commerciale, per il quale ogni passeggero ha pagato un biglietto di 450 mila dollari, arriva dopo che la Virgin Galactic ha eseguito un volo di prova lo scorso 25 maggio con il quale due piloti e quattro specialisti di emissione scelti tra i membri della Virgin Galactic stessa, hanno raggiunto un'altitudine massima di 87,2 km. Anche se la società non ha rilasciato dati sui risultati del volo, sembra che sia andato tutto come previsto.

Astronauta sì, astronauta no. Il volo durerà circa un'ora e 40 minuti, la maggior parte dei quali impiegati per portare a circa 15.000 metri di quota lo shuttle SpaceShipTwo, con a bordo i 6 passeggeri e i 2 piloti, la quale sarà agganciata sotto un aereo, chiamato VMS eve, che avrà il compito di traghettarla fin lassù. A quella quota la navetta si staccherà dall'aereo-madre e grazie al suo motore si spingerà fino a superare gli 80 chilometri di quota per poi tornare sulla Terra come un semplice aliante. Va comunque ricordato che è ancora aperta la discussione, cioè se un simile viaggio può essere definito un volo spaziale o meno. Il codice sportivo per l'astronautica della Fédération Aéronautique Internationale (FAI) riconosce solo i voli che superano la linea di Kármán, ossia quota 100 chilometri, dove viene posta idealmente la fine dell'atmosfera terrestre. Negli Stati Uniti, gli astronauti professionisti, militari e commerciali che hanno viaggiato per almeno una volta ad un'altitudine superiore a 80 chilometri, tuttavia, ricevono ali da astronauta, un distintivo degli Stati Uniti, assegnato al personale militare e civile che ha completato l'addestramento ed effettuato con successo un volo spaziale. Queste le regole. Il 20 luglio 2021, tuttavia, la FAA ha emesso un codice che ridefinisce i criteri di idoneità per essere un astronauta in risposta ai voli spaziali suborbitali privati ​​di Blue Origin (l'altra società che effettua voli spaziali) e Virgin Galactic. I nuovi criteri affermano che si può definire volo astronautico solo se, oltre a superare gli 80 chilometri di quota, il volo risulta "essenziale per la sicurezza pubblica o contribuisce alla sicurezza del volo spaziale umano". Stando a Richard Branson, patron della Virgin Galactic, ad agosto vi sarà un secondo volo, il Galactic 02, e successivamente almeno un volo al mese.