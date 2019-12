Questa splendida immagine del cielo, catturata dal fotografo Ivan Pedretti durante una notte di giugno, in Sardegna, è stata scelta dalla Nasa come Astronomy Picture Of the Day (foto astronomica del giorno, APOD). Il paesaggio notturno è stato immortalato dall'estremità meridionale dell'isola, vicino al faro di Capo Spartivento: l'obiettivo della fotocamera è puntato a sud, verso l'Algeria.

Sullo sfondo, nel cielo, si vedono le stelle della Via Lattea, la nostra Galassia, con ben in evidenza la banda centrale che corre dalla parte in alto a sinistra della foto a quella in basso a destra. Sul mar Mediterraneo è in corso un temporale minaccioso, con diversi fulmini catturati durante questa esposizione di 25 secondi con obiettivo grandangolare.

L'autore. Ivan Pedretti è un fotografo professionista di Cagliari, con la passione per chimica (ha studiato ingegneria chimica). Le sue bellissime foto rapppresentano, nella maggior parte dei casi, paesaggi panoramici e notturni. Ha vinto diversi premi fotografici importanti, tra cui, nel 2014, il Sony World Photography Awards, con la foto "starry lighthouse", esposta poi alla Somerset House di Londra.