Dopo un'attesa di quasi due anni, segnata dal successo iniziale e dalla successiva battuta d'arresto, il vettore italiano Vega-C è pronto a riconquistare il cielo. La missione VV25, inizialmente programmata per il 3 dicembre 2024 e poi rimandata ad oggi (5 dicembre) per consentire ulteriori verifiche, rappresenta un momento cruciale per il programma spaziale europeo. Il lancio è programmato per le 22:20 ora italiana dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese. Vega-C porterà in orbita attorno alla Terra un prezioso carico: il satellite Sentinel-1C.

Vega-C completa la famiglia di razzi Ariane Il razzo europeo Vega-C Può lanciare nello spazio carichi di 2.300 chilogrammi, come per esempio piccoli veicoli spaziali scientifici e di osservazione della Terra. Con i suoi 35 metri di altezza, Vega-C pesa 210 tonnellate sulla rampa di lancio e raggiunge l'orbita con tre stadi alimentati a propellente solido prima che il quarto stadio a propellente liquido subentri per il posizionamento preciso dei satelliti nella loro orbita desiderata attorno alla Terra. Vega-C è l'evoluzione della famiglia di razzi Vega e offre prestazioni migliorate, un volume di carico utile maggiore e una competitività migliorata. Razzi di famiglia. Completando la famiglia Ariane per lanciare tutti i tipi di carichi nelle orbite desiderate, Vega-C assicura all'Europa un accesso versatile e indipendente allo spazio. L'ESA detiene il programma Vega-C, lavorando con Avio come appaltatore principale, mentre Arianespace sarà il fornitore di servizi per il lancio di Sentinel-1C.

Un nuovo tentativo dopo il fallimento del 2022 Il volo commerciale precedente del dicembre 2022 fallì a causa di un problema all'ugello del suo motore Zefiro-40. Da allora, è stato progettato e costruito un ugello migliorato e lo stadio completo Zefiro-40 ha superato con successo due test di accensione, a maggio e ottobre 2024, che hanno dimostrato la capacità del motore di funzionare in modo affidabile in diverse condizioni di pressione e durate di combustione. I test hanno confermato l'adeguatezza del motore, aprendo la strada al prossimo volo di Vega-C.

A bordo, Sentinel-1C: sarà il nuovo guardiano del Pianeta Sentinel-1C sarà il passeggero di questo lancio. Esso si appresta a diventare un nuovo guardiano del nostro pianeta. Questo satellite radar, parte del programma europeo Copernicus dedicato all'osservazione della Terra, è progettato per fornire immagini ad altissima risoluzione della superficie terrestre, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o dall'illuminazione. Grazie alla sua posizione in orbita eliosincrona (ovvero un'orbita che porta il satellite a sorvolare un certo punto della superficie terrestre ogni volta alla stessa ora locale) a circa 690 chilometri di altitudine, Sentinel-1C sarà in grado di monitorare costantemente il nostro pianeta, fornendo dati preziosi per una vasta gamma di applicazioni.