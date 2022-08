In fondo al Sistema solare, oltre l'orbita di Saturno, c'è un pianeta sconosciuto ai più: è Urano, un gigante gassoso con massa 15 volte quella della Terra, che le nostre sonde non hanno ancora raggiunto, se non di sfuggita Voyager 2 nel lontano 1986. La Nasa sta valutando in questo periodo la possibilità di inviare una missione "ammiraglia" (flagship) di svariati miliardi di dollari, per far luce su questo corpo celeste che, con il "fratello" Nettuno (simile e ancora più lontano), è situato nella zona più periferica e meno nota del Sistema solare.



Nell'infografica, sono illustrate le proprietà principali di Urano e di Nettuno, mentre un approfondimento sul tema è pubblicato sul numero di Focus in edicola.