Ma purtroppo la crisi economica non ha risparmiato nessuno, neanche la NOAA - US National Oceanic and Atmospheric Administration, l'ente governativo che gestisce la base Aquarius.

Lo stanziamento annuale da 5 milioni di dollari che permetteva alla NOAA il mantenimento della struttura è infatti stato annullato, e così i ricercatori si stanno preparando a mettere l'impianto in stand-by.

Ciò significa che il grande laboratorio sottomarino non sarà più disponibile nè per gli esperimenti della NASA nè per le ricerche oceanografiche che vi vengono abitualmente condotte.

Le ultime speranze di salvare Aquarius, e il bagaglio di competenze sull'esplorazione extraterrestre sviluppato in questi anni, sono ora legate a una petizione presentata alla Casa Bianca, perchè trovi i fondi per il mantenimento della struttura.

Nella foto: una cernia gigante (Epinephelus lanceolatus)

Foto: © NASA