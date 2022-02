Il caro estinto riposa nello Spazio

Per $5000 le polveri vengono portate in orbita attorno alla Terra, dove rimarranno per un periodo compreso tra i 5 e i 7 anni prima di rientrare nell'atmosfera e vaporizzarsi in un'ultima, spettacolare, fiammata. Un sistema di tracciamento online permette di sapere in ogni istante dove si trovano i resti del proprio caro, così da rivolgergli un pensiero quando ci passano sopra la testa.

Se l'idea di passare l'eternità in un cimitero vi sembra terribilmente triste potete rivolgervi a Celestis, azienda americana specializzata in soluzioni post mortem decisamente gloriose e inusuali, come il lancio delle ceneri in orbita lunare o la loro dispersione nello Spazio profondo.

Per chi vuole di più c'è l'opzione Luna, che per poco più di $12.000 dollari porta i resti della persona amata, o i propri, in orbita attorno al nostro satellite. Lontano, ma in un posto dell'Universo sempre ben visibile dalla Terra. I più avventurosi potranno infine optare per la soluzione "Voyager", l'ultima nata in casa Celestis.

In ricordo di Star Trek. La prima di queste missioni partirà alla fine dell'anno a bordo di un razzo Vulcan e porterà nello spazio profondo 500 capsule contenenti ceneri di persone scomparse, campioni di DNA ma anche semplici messaggi che verranno lanciati fuori dall'orbita terrestre verso lo spazio profondo. Un viaggio senza meta e senza tempo destinato a durare per tutta l'eternità o, almeno, fino a quando la capsula non sarà catturata dal campo gravitazionale di corpi celesti sconosciuti. La missione è stata battezzata Enterprise in onore di Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, le cui ceneri voleranno nel cosmo a bordo del razzo insieme a quelle della moglie Majel.