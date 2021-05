Tre facce di Giove

Nuove fotografie di Giove, realizzate a diverse lunghezze d'onda dal telescopio Gemini North (Hawaii) e dal telescopio spaziale Hubble , mostrano il gigante gassoso come mai prima, nell'infrarosso, nel visibile e nell'ultravioletto. Queste fotografie mettono in evidenza dettagli di caratteristiche ben note dell'atmosfera gioviana, come la Grande Macchia Rossa , fino a strutture molto più labili, come alcuni giganteschi cicloni e le super-tempeste . Le immagini nel visibile e nell'ultravioletto sono state catturate dalla Wide Field Camera 3 di Hubble, mentre l'immagine a infrarossi proviene dallo strumento Near-InfraRed Imager (NIRI ) del Gemini North. Tutte le osservazioni sono state effettuate simultaneamente, alle 15:41 ora universale del medesimo giorno, l'11 gennaio del 2017. L'osservazione di pianeti e altri oggetti astronomici da più posizioni, a diverse lunghezze d'onda della luce e nel medesimo istante, consente agli scienziati di raccogliere informazioni altrimenti non disponibili.

La Grande Macchia Rossa non è l'unico sistema di tempesta visibile in queste immagini. La regione soprannominata Red Spot Jr. appare sia nelle osservazioni visibili che in quelle ultraviolette. Questa tempesta - che nelle foto del 2017 appare in basso a destra della sua controparte più grande - si è formata dalla fusione di tre tempeste di dimensioni simili nel 2000. Nell'immagine a lunghezza d'onda visibile ha un bordo esterno rossastro, chiaramente definito, con un centro bianco; nell'infrarosso, invece, Red Spot Jr. è invisibile, persa nella fascia più ampia di nuvole più fredde, che appaiono perciò scure. Come la Grande Macchia Rossa, anche junior è colorata da cromofori che assorbono la radiazione solare sia nell'ultravioletto sia nel blu, conferendogli un colore rosso nelle osservazioni visibili e un aspetto scuro alle lunghezze d'onda ultraviolette.



Un fenomeno atmosferico che si manifesta in modo prominente alle lunghezze d'onda dell'infrarosso è una striscia luminosa nell'emisfero settentrionale di Giove. Questa caratteristica - un vortice ciclonico o forse una serie di vortici - si estende per 72.000 chilometri in direzione est-ovest. A lunghezze d'onda visibili il ciclone appare marrone scuro e alle lunghezze d'onda ultraviolette è appena visibile sotto uno strato di foschia stratosferica, che diventa sempre più scuro verso il polo nord.