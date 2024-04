I 7 nani. I sette pianeti che orbitano intorno a TRAPPIST-1, messi in fila a seconda della loro distanza (non in scala) dalla stella. Sotto al loro nome, abbiamo segnato l'indice di similarità terrestre (per saperne di più): serve a valutare l'abitabilità di un pianeta in base a parametri come raggio, densità, temperatura e velocità di fuga (ossia la velocità minima necessaria ad allontanarsi dalla superficie) del pianeta in questione.

Foto: © NASA