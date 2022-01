Il catalogo. Questo oggetto "variabile" è stato scoperto grazie al Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) , lanciato nel 2018 con l'obiettivo di scoprire piccoli pianeti attorno alle stelle più vicine al Sole. Finora ha scoperto 172 esopianeti confermati e compilato un elenco di 4.703 esopianeti "candidati", che devono ancora essere studiati per avere conferma o meno che si tratti di pianeti di altre stelle. La sua fotocamera, estremamente sensibile, scatta immagini che coprono un enorme campo visivo, tanto da dare vita a un catalogo con oltre 1 miliardo di oggetti, da stelle pulsanti a supernovae, da pianeti in disintegrazione a stelle binarie fino a sistemi di stelle triple e altro ancora.

Ad attirare l'attenzione di Karen Collins, astronoma dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, e del team di lavoro che avrebbe scoperto TIC 400799224, è stato il suo comportamento, del tutto anomalo rispetto ad altri sistemi stellari. Questa insolita sorgente, infatti, mostrava un rapido e notevole calo di luminosità – quasi il 25 per cento in sole quattro ore – seguito da più variazioni di luminosità nelle ore successive, per poi riprendere le normali condizioni di luminosità.



La verifica. Collins ha poi deciso di fare una ricerca per verificare se altri telescopi l'avessero già osservata senza approfondirne lo studio. Così, incrociando i dati a disposizione, ha potuto capire che l'oggetto è probabilmente un sistema binario (ossia formato da due oggetti in rotazione reciproca) e che uno degli oggetti pulsa con un periodo di 19,77 giorni.

Nel suo lavoro ha dunque ipotizzato che probabilmente si tratta di un corpo orbitante che emette periodicamente nuvole di polvere che occultano l'altra stella. Ma mentre la periodicità è rigorosa, le occultazioni di polvere della stella sono irregolari per forma, profondità e durata.

Sconcertante! La natura del corpo orbitante è sconcertante perché la quantità di polvere emessa è enorme e se fosse il prodotto della disintegrazione di un oggetto, come l'asteroide Cerere nel nostro sistema solare, sarebbe sopravvissuto solo ottomila anni prima di scomparire completamente.