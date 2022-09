Nessun ostacolo ormai si frappone tra la navicella DART della Nasa e il suo obiettivo finale, Dimorphos, la luna dell'asteroide Didymos contro cui andrà a schiantarsi il 27 settembre, quando in Italia sarà l'1:14. Riuscirà la sonda a deviare, seppur di poco, la sua orbita? Si tratta di una missione non facile dato che l'oggetto da colpire è grande più o meno come il Colosseo di Roma. Per seguire tutte le fasi dell'impresa si può seguire la diretta live sul sito della Nasa.

Negli ultimi giorni, DRACO (acronimo di Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation) ossia la macchina fotografica a bordo di DART ha scattato migliaia di immagini di stelle. Queste hanno fornito al gruppo di lavoro del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) che guida la missione della Nasa, i dati necessari per sostenere i test e le prove in corso sul veicolo spaziale in preparazione dell'impatto.