Un gruppo di astronomi, attraverso le osservazioni del telescopio spaziale James Webb della NASA , ha scoperto una nana bruna (W1935, un oggetto più massiccio di Giove, ma più piccolo di una stella, dove non si verificano reazioni nucleari all'interno) che produce una emissione (rilevata all'infrarosso, di metano). Che c'è di strano? È una scoperta abbastanza inaspettata perché si tratta di una nana bruna fredda, che non ruota attorno ad una stella ospite: pertanto non c'è una fonte "evidente" di energia per la sua atmosfera superiore, condizione che dovrebbe essere necessaria per giustificare l'emissione del metano. Gli astronomi pensano che ciò possa essere dovuto a processi che generano aurore.

Questi risultati sono stati presentati al 243esimo incontro dell'American Astronomical Society a New Orleans. Per meglio capire il mistero dell'emissione nell'infrarosso del metano, il gruppo di lavoro ha preso in considerazione il nostro sistema solare. Dove l'emissione di metano, infatti, non è un fatto così raro nei giganti gassosi come Giove e Saturno: in questi pianeti si ha la certezza che il riscaldamento dell'atmosfera superiore, che alimenta questa emissione, è legato alle aurore. Sulla Terra, le aurore polari si formano quando particelle energetiche "soffiate" nello spazio dal Sole vengono catturate dal campo magnetico terrestre.

Anche da "noi". Cadendo nella nostra atmosfera lungo le linee del campo magnetico vicino ai poli della Terra, queste si scontrano con le molecole di gas, creando i meravigliosi drappi di luce danzanti. Giove e Saturno hanno processi aurorali simili che implicano l'interazione con il vento solare, ma ricevono anche contributi aurorali di particelle dalle loro lune attive vicine come Io (per Giove) ed Encelado (per Saturno).