Chi nel corso dei secoli ha avuto la fortuna di osservale, le ha descritte come astri dal bagliore eccezionale, visibili anche di giorno e capaci di illuminare una stanza in piena notte. Ma nessuno - per ovvi motivi - è mai riuscito a fissarle da vicino: che cosa accade, realmente, quando muore una stella? Una possibile risposta arriva dal prestigioso centro di ricerca statunitense Argonne National Laboratory (Chicago), dove un team di scienziati ha provato a ricostruire, con l'aiuto di un supercomputer, le fasi principali di uno degli eventi più catastrofici dell'Universo: l'esplosione di una supernova. (vedi spigazione sotto)

Questa apparentemeente innocua "bolla" colorata racchiude, al suo interno, tutta la forza distruttrice della stella morente.

A ogni strato corrisponde un diverso valore energetico - ossia, in termini tecnici, un certo grado di entropia (la grandezza che indica la quantità di caos presente all’interno di un sistema). Modificando di volta in volta colori e sfumature, gli scienziati possono isolare e virtualmente "rimuovere" gli strati più esterni di questa sfera, "sbucciando" la supernova fino a studiarne il nucleo.



Finale con botto

Una supernova è l'esplosione catastrofica di una stella giunta al termine della sua evoluzione. Un impressionante "scoppio" cosmico durante il quale gli strati più esterni dell’astro vengono espulsi a una velocità di migliaia di chilometri al secondo, arricchendo lo spazio interstellare di metalli e altri elementi chimici fondamentali per la formazione di nuovi corpi celesti. I residui dell'esplosione, accumulandosi in gigantesche nubi di gas e polveri, formano i cosiddetti resti di supernova (guarda i più spettacolari)



Foto: © Hongfeng Yu