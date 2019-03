Superluna e microluna: cosa sono e quando si verificano

La distanza Terra-Luna è di 384 mila km... in media. Non è costante perché l'orbita descritta dalla Luna attorno alla Terra è ellittica: la sua distanza oscilla dai 356 ai 406 mila km. Quando la Luna è piena ed è molto vicina alla Terra, possiamo vedere la cosiddetta superluna. Quando la Luna piena avviene col nostro satellite nella zona più lontana da noi, allora si parla di microluna.

La superluna è del 14% più grande e del 30% più luminosa della Microluna. | timeanddate.com

Guarda che Luna. Queste particolari condizioni dunque dipendono da una combinazione tra la distanza della Luna e le sue fasi. In più c'è la variabile... orizzonte: quando è bassa, la Luna appare più grande di quando è alta nel cielo. Questo fenomeno non è ancora stato spiegato del tutto, ma, secondo l'ipotesi più diffusa, la Luna bassa ci sembra più grande perché abbiamo degli oggetti in lontananza (come edifici o alberi) a cui rapportare le sue dimensioni. Assieme alla dimensione apparente, aumenta anche la luminosità, al punto che osservare la superluna al binocolo può dare fastidio agli occhi.

A proposito di distanze: quando quella tra Terra e Luna è minima si parla di Luna in perigeo, quando è massima, il nostro satellite è in apogeo. La sua distanza non influenza solo la sua grandezza apparente, ma ha anche dei lievi effetti sulle maree.

Più la Luna è vicina, più i suoi effetti sulle maree saranno marcati. Tuttavia, a differenza di ciò che sostengono alcune dicerie, queste variazioni sono infinitesimali e ben lontane dallo scatenare terremoti e tsunami.

La distanza minima e massima della Luna. | timeanddate.com

La superluna è sicuramente affascinante, ma se chiederete ad un astrofilo di farvela vedere al telescopio, questo storcerà il naso. In effetti, osservare la Luna dà molta più soddisfazione quando è in fase, cioè quando viene colpita di taglio dalla luce del Sole. Come una foto scattata col flash appare più piatta, così la Luna perde di dettagli quando è piena. Quando è una falce, invece, si possono notare le ombre di monti e crateri.

La distanza della Luna nel 2019. Perigeo e apogeo si alternano ogni 2 settimane circa. | Nick Anthony Fiorenza

Quando? Anche se per la prossima superluna c'è da aspettare un anno, non scoraggiatevi. Puntateci un binocolo non quando è piena, ma quando è molto vicina a noi.

Qui a lato, la distanza della Luna per tutto il 2019. Per vedere la Luna al suo meglio non vi serve altro... a parte dei cieli sereni.