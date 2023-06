Recentemente la stella " supergigante rossa " (stella che possiede un volume gigantesco e che sta per esplodere) ha aumentato la sua luminosità di circa il 50 per cento e per questo fa di nuovo parlare di sé. È il segnale che Betelgeuse sta per esplodere come una supernova ? Non lo sappiamo, ma sul fatto che prima o poi esploderà c'è accordo tra gli esperti. È, piuttosto, la domanda su quando ciò avverrà ad avere risposte meno convergenti. Il comportamento della stella, infatti, è complesso e difficile da capire.

Doppia identità. Oltre a essere una "supergigante rossa", infatti, Betelgeuse, è (contemporaneamente) anche una stella "variabile semiregolare pulsante". Ciò significa che i cambiamenti di luminosità seguono periodi variabili che rendono difficile seguire la sua evoluzione. Non solo: un paio di anni fa, Betelgeuse diminuì di luminosità e gli astronomi si chiesero quale fosse il motivo. Successivamente si scoprì che la luminosità della stella, in realtà, non era cambiata. Semplicemente, l'astro aveva espulso materiale dalla sua superficie, questo si era raffreddato formando una nuvola di polvere che "bloccava" la luce emessa dalla stella. L'episodio fu chiamato "The Great Dimming" (il grande oscuramento).

Il parere degli scienziati. In particolare un team di ricercatori guidato da Hideyuki Saio dell'Università di Tohoku in Giappone, ha pubblicato un articolo su Monthly Notices of the Royal Astronomy Society, dove affermano che Betelgeuse potrebbe essere la prossima supernova della Via Lattea, e in tempi relativamente brevi. «Secondo la nostra ricerca Betelgeuse è nella fase avanzata della combustione del carbonio presente nel nucleo e per questo è un buona candidata per essere la prossima supernova galattica», scrivono.

L'ultima supernova della Via Lattea osservata dall'uomo risale al 1604. Durante la sua storia (da 8 a 8,5 milioni di anni), Betelgeuse ha trasformato grandi quantità di idrogeno in elio, rilasciando la massa persa da quella fusione come energia. Ma ora l'avrebbe terminato e quindi non sta più fondendo l'idrogeno in elio, come fa il Sole attualmente. Quando stelle come Betelgeuse perdono massa, la loro gravità non può più contenere la loro pressione verso l'esterno e si espandono in un involucro più voluminoso, talora gigantesco. Quindi, nonostante la perdita di massa, crescono di dimensioni.

Ci siamo quasi? Successivamente, nei nuclei di queste stelle, comincia ad accumularsi carbonio finché inizia un periodo di combustione del carbonio stesso che produce altri elementi. Ebbene, gli autori dello studio sostengono che Betelgeuse si trovi nelle ultime fasi di quest'ultimo periodo, che precede l'esplosione.