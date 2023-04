Il nuovo tentativo di lancio per il razzo Starship di SpaceX è previsto per oggi 20 aprile 2023, dopo che nel primo tentativo dello scorso 18 aprile il conto alla rovescia è stato interrotto a circa 40 secondi dal decollo, per un problema di pressurizzazione. Il lancio, che potrete seguire in diretta qui con Focus Tv a partire dalle 15 , potrebbe avvenire stavolta in una finestra compresa tra le 15:30 e le 16:30.

La navicella Starship è stata selezionata dalla Nasa per trasportare nuovamente un equipaggio sulla Luna, nella missione Artemis III.

Il "sistema" è da record: alto circa 120 metri (come un grattacielo di 120 piani) si tratta del razzo più grande che sia stato mai costruito. La propulsione è garantita da ben 33 motori Raptor a metano liquido e ossigeno liquido, nel primo stadio (per 74.500.000 Newton di spinta) e 6 motori Raptor nel secondo (14.700.000 Newton). Come è nello "stile" di SpaceX, Starship sarà un sistema di trasporto spaziale riutilizzabile, ma nel corso dei primi test i due stadi non saranno "riciclati".

Dopo circa 3 minuti dal decollo il primo stadio si separerà dalla navicella e ricadrà in modo controllato nel mare al largo del Texas. Starship proseguirà la sua corsa verso lo spazio, sorvolando l'Oceano Atlantico, l'Africa e passando poco più a nord dell'Australia, per poi tuffarsi nel mare a nord delle isole Hawaii: non è ancora stato specificato fino a quale altidudine si spingerà, certamente supererà i 100 km, e probabilmente supererà i 200.