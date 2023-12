I misteriosi "segnali" dello spazioplano cinese sul Nord America

Dopo la recente messa in orbita di una navetta spaziale cinese, chiamata Shenlong, sono stati registrati non meglio precisati "segnali" sull'area del Nord America. Mentre compie l'orbita terrestre, Shenlong (così chiamata in onore di uno spirito drago della mitologia cinese) risulta circondata da cinque oggetti misteriosi. La US Space Force, la forza armata americana che vigila su quanto accade nello spazio, sta monitorando tali oggetti senza rilasciare dettagli sul loro scopo.

L'oggetto C sembrebbe essere un debole frammento di detrito che ruota rapidamente su se stesso. Anche l'oggetto F è piuttosto "debole", ma non è stata ancora rilevata alcuna rotazione. «Effettueremo ulteriori misurazioni nelle prossime settimane», fanno sapere da S2A System. Si ritiene che gli oggetti E e D siano satelliti portati in orbita dalla navetta, anche se di loro si conosce pochissimo.

Doveva controllare i rivali? Un annuncio apparso sulla stampa cinese descriveva lo scopo dell'aereo spaziale come quello di fornire "supporto tecnico per l'uso pacifico dello spazio", ma le autorità cinesi hanno tenuto segreti i dettagli, così come hanno fatto i funzionari americani riguardo al loro velivolo X-37B (già protagonista in passato di missioni coperte da un notevole riserbo) in partenza da Cape Canaveral.

Per la vigilia del lancio dell'aereo spaziale cinese, infatti, gli Stati Uniti avevano in programma di lanciare il loro aereo "spia". Il lancio americano è stato poi rinviato e attualmente è programmato per le 2 del mattino di venerdì 29 dicembre ora italiana).

Non una coincidenza. Gli Usa ritengono che potrebbe non essere una coincidenza che il lancio cinese fosse stato programmato proprio in quella data.

«La capacità di mettere qualcosa in orbita, fargli svolgere alcuni compiti e ricerche e portarlo a casa è qualcosa di estremamente avanzato», ha detto il generale Chance Saltzman, capo delle operazioni spaziali della Space Force. «Non sorprende che i cinesi siano estremamente interessati al nostro spazioplano», ha detto. «E noi siamo estremamente interessati al loro», ha sottolineato parlando di questi velivoli spia orbitali senza pilota e riutilizzabili.