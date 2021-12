2) La Starship Il lancio del razzo riutilizzabile più grande mai costruito (lo SpaceX Big Falcon Rocket) servirà a portare una gigantesca navetta, progettata per trasportare fino a 100 persone!, la Starship , dapprima attorno e sulla Luna, e poi su Marte. Il lancio (senza equipaggio) è previsto per marzo e vedrà un razzo compiere una rivoluzione attorno alla Terra con la Starship che terminerà il volo in Oceano Pacifico. Se tutto andrà per il meglio i voli orbitali completi si susseguiranno nei mesi successivi fino al primo volo umano attorno alla Luna, "promesso" da Elon Musk per il 2023, in attesa di capire se sarà proprio SpaceX a portare di nuovo l'uomo sulla Luna.

1) Missione Artemis-1 È prevista per marzo 2022: si tratta del lancio del razzo SLS (Space Launch System) senza equipaggio attorno alla Luna. L'SLS, candidato a sostituire il Saturno V, aspira a diventare il più potente lanciatore della NASA . La missione dovrà testare anche la navicella Orion, predisposta per il trasporto di un equipaggio: il lancio anticipa infatti l'Artemis-2, che poorterà astronauti attorno alla Luna, e l'Artemis-3, che nel 2025 porterà sulla Luna un equipaggio misto per costruire la prima base lunare.

Il 2021 è stato un anno ricco di avvenimenti spaziali, basti ricordare l'arrivo su Marte del nuovo rover della NASA, Perseverance , con il suo elicottero Ingenuity ; oppure il vero inizio del turismo spaziale o il lancio della missione DART per spostare un asteroide. Il 2022 si prospetta altrettanto interessante per lo Spazio, se tutto andrà come da copione: ecco alcune delle più importanti missioni in programma quest'anno.

4) Dream Chaser va in orbita Dopo infiniti ritardi, i primi lanci sono previsti per marzo, giugno, agosto e novembre 2022. Costruito da Sierra Space con grandi ambizioni, Dream Chaser è un mini Space Shuttle : lungo nove metri (circa la metà degli Shuttle), è lanciato da un razzo e atterra su pista. Nel 2022 effettuerà una serie di voli di prova programmati verso l'ISS, per missioni di rifornimento e recupero di esperimenti scientifici per conto della NASA. Nessuna di queste missioni sarà pilotata, ma Dream Chaser può ospitare sette astronauti che, probabilmente, inizieranno a prendere posto sulla navetta tra il 2023 e il 2024.

3) Missioni private sulla ISS Sulla carta sono previste dal 21 febbraio fino al 3 marzo 2022 e da settembre 2022 a marzo 2023. Dopo il successo della missione SpaceX Inspiration4 (2021), che ha visto quattro privati cittadini vivere nello spazio per alcuni giorni, la space company Axiom Space ha definito un contratto con SpaceX per lanciare quattro missioni con equipaggio sulla Stazione spaziale internazionale. Per tutti i lanci saranno usati i razzi Falcon 9 di SpaceX e la navicella Crew Dragon , che ha già compiuto voli alla ISS. Gli equipaggi dovranno condurre esperimenti per conto terzi (università, centri di ricerca...).

8) La NASA va in miniera Con la missione Psyche, in partenza nell'agosto 2022, l'ente spaziale americano vuole un primo piano di uno degli oggetti più intriganti e forse tra i più preziosi che conosciamo, l'asteroide 16 Psyche . Il lanciatore sarà uno SpaceX Falcon Heavy (Big Falcon Rocket) e la missione sarà completamente robotica e a basso costo, finalizzata a scoprire se quell'oggetto è davvero composto di ferro e nichel (e se vale la pena aprire lì una miniera ) e per capire come si è formato.

7) Parte JUICE, destinazione Giove La partenza della sonda dell'Agenzia spaziale europea (ESA) è fissata per maggio 2022. Dopo il lancio, la JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) dovrà sostenere un lungo viaggio verso il pianeta gigante del Sistema Solare : l'arrivo è previsto per il 2029. A quel punto, per almeno tre anni e mezzo JUICE ci permetterà di studiare le lune di Giove: Ganimede , Europa e Callisto.

6) Starliner pronta al via A maggio e poi a settembre 2022 la Starliner, navicella della Boeing , inizierà i voli per il trasporto di materiali e uomini alla ISS, affiancandosi alla navetta di SpaceX - che tuttavia ha battuto sul tempo la Boeing nel proposito di fare partire astronauti dal suolo americano anziché dal cosmodromo di Baikonur (Kazakistan). La Starliner ha già volato, mostrando però seri problemi tecnici per cui era stata tenuta a Terra: ora ripartirà con un volo di prova a maggio e una missione con equipaggio pianificata verso la Stazione spaziale internazionale a settembre.

Lanciatori a confronto - Il Saturno 5 è il razzo che ha lanciato l'uomo verso la Luna; lo Space Launch System (SLS) dovrebbe essere il nuovo lanciatore della Nasa; il New Glenn, un progetto di Blue Origin (Jeff Bezos), sarà in grado di portare uomini e materiali fino alla Luna; infine, il Falcon Heavy, di SpaceX (Elon Musk), anch'esso dimensionato per la Luna. © New Scientist / Elab. Focus.it

10) Blue Origin New Glenn

Blue Origin sperimenterà il suo razzo, New Glenn, a settembre 2022. La space company di Jeff Bezos (Mr Amazon) si sta ritagliando un'importante nicchia nel turismo spaziale per super ricchi e ha in programma diversi voli di questo tipo per il 2022, ma il suo razzo attuale, il New Shepard, è solo suborbitale. Non è in grado cioè di portare uomini e materiali attorno alla Terra. Ecco allora il New Glenn, un lanciatore riutilizzabile che darà a Blue Origin lo stesso peso di SpaceX e darà il via libera al progetto Kuiper di Amazon per il lancio di oltre 3000 satelliti.

11) La NASA si schianta contro un asteroide…

Se tutto va secondo i piani, il 2 ottobre 2022 il Double Asteroid Redirection Test (DART) della NASA e dell'Agenzia spaziale europea andrà a impattare contro Dimorphos, piccola luna dell'asteroide 65803 Didymos. Un esperimento importante per trovare il modo più corretto per deviare un asteroide nel caso fosse in rotta di collisione con la Terra.