Continua la cavalcata di SpaceX verso Marte. Qualche giorno fa, infatti, l'azienda spaziale privata fondata da Elon Musk ha annunciato di aver completato con successo il test del più grande prototipo mai sperimentato del futuro razzo Starship, che SpaceX spera di usare in futuro per raggiungere il Pianeta Rosso.

Il prototipo è, in realtà, un grande cilindro di metallo ed è stato costruito dal team di SpaceX nella base di Boca Chica, in Texas. È il successore di alcuni prototipi che, durante alcuni test precedenti, sono esplosi a terra. Nelle immagini pubblicate in Rete dopo il test, si vede il prototipo raggiungere un'altitudine imprecisata (ma l'obiettivo era quota 150 metri) per poi tornare a terra mantenendo il controllo della traiettoria.

La versione definitiva dell'astronave dovrebbe essere alta 120 metri e sarà in grado di atterrare in verticale su Marte.