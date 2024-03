SpaceX ha fatto sapere che il prossimo lancio del razzo Starship dovrebbe avvenire il 14 marzo, a condizione di ottenere per quella data il rilascio dei permessi da parte della Federal Aviation Administration (FAA). Quest'ultima, infatti, sta ancora vagliando i dati delle esplosioni avvenute con il lancio di Starship-2 , ma sembrerebbe che entro il 14 marzo i permessi per il terzo volo verranno rilasciati. L'ora di lancio non è ancora stata ufficializzata, ma incrociando varie informazioni ufficiose si può ipotizzare che la partenza dovrebbe avvenire attorno alle 14:00 ora italiana.

Gli obiettivi di questo lancio, che è il terzo della serie, sono molto più complessi rispetto ai precedenti. Il primo lancio infatti, avvenuto il 20 aprile del 2023 aveva come obiettivo minimo quello di far partire il razzo dalla rampa di lancio, mentre il secondo, avvenuto lo scorso 18 novembre 2023, aveva come traguardo quello di realizzare la separazione della navetta vera e propria dallo stadio principale, chiamato comunemente "booster". In entrambi i casi gli obiettivi sono stati raggiunti.

Alcune delle prove in programma. Con la prossima prova SpaceX alza l'asticella e si pone di realizzare varie operazioni, parecchio complesse. Innanzitutto, dopo 12 minuti dal lancio, si vuole tentare l'apertura del portello di carico di Starship, da dove in futuro, usciranno i satelliti per la loro messa in orbita terrestre.

A 24 minuti dal lancio ci sarà un altro importante test, valido soprattutto invista delle le missioni lunari Artrmis in cui sarà impegnato in futuro: il trasferimento di propellenti nello spazio. Starship infatti, in occasione dei futuri voli lunari, dovrà caricare metano in orbita terrestre, metano precedentemente portato lassù da varie astronavi-cisterna.

Durante la prossima missione Starship 28 dovrà scambiare parte del metano e dell'ossigeno tra i serbatoi principali e i piccoli serbatoi posti in cima. Questa operazione avverrà a portellone aperto e una volta conclusasi, il portellone stesso verrà chiuso.