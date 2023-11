Aggiornamento delle 14:22 del 18 novembre: il razzo Starship è partito regolarmente, la separazione (hot staging) tra il primo e il secondo stadio è avvenuto regolarmente, ma subito dopo la separazione stessa, a circa 60 km di quota, il primo stadio è stato fatto esplodere per ragioni che non sono state ancora comunicate. Il secondo stadio ha proseguito regolarmente per alcuni minuti, dopodiché è stato fatto esplodere anch'esso.

SpaceX ha ottenuto l'approvazione dalla Federal Aviation Administration (FAA, l'autorità americana che detta fissa le regole in campo aerospaziale) per il prossimo lancio di Starship, il razzo più potente mai costruito. L'inizio della finestra di lancio è fissata per sabato 18 novembre alle 14:00 italiane, con una durata di due ore.

Il rapporto positivo della Fish and Wildlife Service sulla riserva naturale a Boca Chica, sede dei lanci, ha garantito l'approvazione per il sistema di soppressione del rumore di lancio, che impiega enormi getti d'acqua. Il sistema sarà utilizzato fino a 30 volte all'anno, preservando l'equilibrio ambientale della laguna circostante. Il sistema di terminazione di volo è stato migliorato e già installato sulla superficie del razzo.



Che numeri! L'"insieme" Starship (la navicella che in futuro ospiterè gli astroanuti destinati a tornare sulla Luna) più Super Heavy (il primo stadio) ha numeri da guinness dei primati: è il razzo più grande che sia stato mai costruito, alto come un grattacielo di 40 piani (circa 120 metri), ed è spinto da ben 33 motori Raptor a metano liquido e ossigeno liquido, nel primo stadio, capaci di garantire 74.500.000 Newton di spinta e 6 motori Raptor nel secondo, per una spinta di 14.700.000 Newton.

Quando il primo stadio si separerà dal resto del razzo, verrà fatto rientrare in modo controllato: questa volta, per ragioni di sicurezza, non "punterà" verso la base di lancio ma in mare, a 36 chilometri al largo della costa del Texas.

Il programma. Secondo il piano di volo, Starship dovrebbe sorvolare l'isola di Cuba, attraversare l'Oceano Atlantico e parte dell'Africa meridionale. Poi dovrebbe passare sull'oceano Indiano, sorvolare l'Indonesia e infine dovrebbe impattare in mare a nord delle Isole Hawaii, circa 90 minuti dopo il lancio. Starship non completerà dunque un'orbita completa.